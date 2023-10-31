Жители сектора Газа получили первую партию помощи от фонда им. Кадырова

Всего в рамках акции продовольствием планируют обеспечить 20 тыс. семей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первая партия продовольственной помощи доставлена жителям сектора Газа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Жители сектора Газа получили первую партию продовольственной помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Работу фонда в этом регионе контролирует советник президента Палестины, верховный шариатский судья Палестины Махмуд Хаббаш. Всего в рамках акции продовольствием будут обеспечены 20 тыс. семей", - заявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что таким образом фонд Кадырова приступил к широкомасштабной благотворительной акции. "Сам Махмуд Хаббаш отмечает, что в связи с полной блокадой со стороны израильских оккупантов жители анклава испытывают острую нехватку продовольствия, медикаментов и многих других первостепенных товаров", - добавил Кадыров.