Ассирийский патриарх призвал ООН защитить права православных верующих на Украине

Мар Ава III считает, что запрет Украинской православной церкви будет "великим злом"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций должна выступить в защиту прав православных христиан на Украине, запрет Украинской православной церкви (УПЦ) будет "великим злом". Об этом заявил Католикос-Патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Ава III на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Мы сильно опечалились, узнав, что владыки канонической православной церкви осуждаются и заключаются под стражу, а ее храмы закрываются и захватываются раскольниками. <…> Мы считаем, что обязанностью ООН является надзор за ситуацией и защита прав всех сынов церкви в Украине, с тем чтобы их права как истинно верующих христиан не попирались", - сказал глава Ассирийской церкви Востока.

Он обратил внимание на попытки украинских властей принять законы, запрещающие Украинскую православную церковь "за ее многовековую связь с Московским патриархатом".

"Это великое зло совершается безбожной властью, задумавшей уничтожение и разрушение церкви божией в этой стране. А посему мы решительно осуждаем эти бесчеловечные действия, которые нарушают международные законы, утверждающие свободу религий и свободу совести всех людей", - отметил Мар Ава III на встрече в Даниловом монастыре.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.

Ассирийская церковь Востока возникла в I веке среди арамеоязычного населения Междуречья. По данным отдела внешних церковных связей Московского патриархата, к этой церкви принадлежит около 400 тыс. человек, большинство из которых проживает в диаспоре. В последнее десятилетие число ее членов в эмиграции существенно возросло по причине вынужденного оттока верующих со своей исторической родины - Ирака и Сирии. Ассирийцы, как и другие христианские народы Ближнего Востока, подверглись жестокому преследованию со стороны террористов. В России и в ближнем зарубежье проживает около 20 тыс. ассирийцев.