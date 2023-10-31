В Иране надеются на безвизовый режим с Россией в будущем

Заместитель посла Ирана в Ашхабаде Махмуд Садеги заявил, что республику ежегодно посещают 9-10 млн туристов

АШХАБАД, 31 октября. /ТАСС/. Иран надеется на введение в будущем безвизового режима с Россией, заявил журналистам заместитель посла Ирана в Ашхабаде Махмуд Садеги.

"Я слышал, что первая группа туристов из РФ посетила провинцию Мазандаран в Исламской Республике Иран. Я рад этому событию, я надеюсь, что это поспособствует тому, что вообще возникнет безвизовый режим между Исламской Республикой Иран и РФ. <...> Иранские туркомпании заинтересованы в том, чтобы привлекать туристов из России", - сказал он ТАСС в кулуарах выставки, посвященной туристическому потенциалу двух стран.

Садеги отметил, что ежегодно Иран посещают 9-10 млн туристов. По его словам, западная пресса прикладывает усилия, чтобы представить республику в невыгодном свете. "Когда туристы из зарубежных стран посещают Иран и видят страну, ее города, они относятся к этому с удивлением", - пояснил он.

Выставка открылась во вторник в Ашхабаде, она продлится по 2 ноября. Ее посетители могут ознакомиться с туристическими компаниями обеих стран, их предложениями, здесь представлены и изделия народных промыслов обеих стран, предметы ювелирного и прикладного искусства, ковры, керамические изделия и другие товары.