В Херсонской области за три года установят 80 тыс. комплектов спутникового ТВ

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что в первую очередь спутниковое телевидение устанавливают жителям 15-км зоны и социально незащищенным категориям граждан

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Комплекты спутникового телевидения "Русский мир" за три года установят 80 тыс. жителям Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"25 тыс. комплектов спутникового телевидения "Русский мир" бесплатно установим жителям Херсонской области до конца года. 7,5 тыс. наших семей уже смотрят российское телевидение через спутник. По поручению губернатора в первую очередь устанавливаем комплекты телевидения жителям 15-км зоны и социально незащищенным категориям граждан. Продолжим эту работу и в следующем году. План на 2024-25 годы - еще 55 тыс. спутниковых тарелок", - написал он.

Алексеенко уточнил, что в пакете "Русского мира" без абонентской платы доступны 40 телеканалов.

Проект "Русский мир" реализуется при поддержке Народного фронта. Это первый медиапроект подобного масштаба, разработанный специально для четырех регионов.