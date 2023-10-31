Посольство РФ в Молдавии осудило введенные властями запреты СМИ

В посольстве заявили, что наступление на свободу слова в Молдавии приобретает гротескные масштабы

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Молдавии выступило с осуждением введенной властями цензуры СМИ.

"Наступление на свободу слова в Молдове приобретает поистине гротескные масштабы. В дополнение к заблокированным ранее 22 русскоязычным интернет-ресурсам в черный список внесен еще 31 портал федеральных СМИ и новостных агентств России", - говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.

В нем отмечено, что "цензурирование информационного пространства грубо попирает закрепленные в Конституции Республики Молдова и договорной базе международных организаций право значительной части русскоговорящего населения страны на свободный доступ к информации и плюрализм мнений. Все это происходит "на глазах" у прибывшей для мониторинга за всеобщими местными выборам миссии БДИПЧ ОБСЕ, мандат которой также предполагает "обеспечение полного уважения прав человека и основных свобод".

В октябре в Молдавии был заблокирован доступ к более чем 50 информационным порталам, большинство из которых российские. В список попали сайты ТАСС, aif.ru, "Известий", "Комсомольской правды", "Ленты.ру", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентств "Интерфакс", Regnum и РИА ФАН (Региональное информационное агентство Федеральное агентство новостей), радио Sputnik, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, телеканалов "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°" и других.

Кроме того, в республике были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку для оппозиции. Это стало возможным благодаря режиму ЧП и функционированию специальной правительственной комиссии. Как объяснил журналистам на брифинге директор Службы информации и безопасности Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС. Действия властей подвергла резкой критике молдавская оппозиция.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны РФ. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента Майи Санду свободы выражения мнения и доступа к информации в стране.