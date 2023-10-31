ЦУМ подал апелляцию на решение суда по делу о продаже вещей на сайте в 846 раз дешевле

Магазину дали время на устранение недостатков в жалобе

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. ЦУМ подал апелляционную жалобу на решение Дзержинского районного суда Волгограда об обязании магазина предоставить покупателю брендовые вещи по цене в 846 раз ниже рыночной из-за сбоя на сайте. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее Верховный суд РФ встал на сторону волгоградца, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел 19 брендовых вещей по ценам от 19 до 129 рублей на общую сумму порядка 2,7 тыс. рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости, а после получил от магазина уведомление о невозможности доставки товара. Суды трех инстанций поддержали сторону магазина, однако Верховный суд РФ отменил их решения и направил дело на пересмотр в Волгоград. В августе ЦУМ подал встречный иск к волгоградцу о признании договора купли-продажи недействительным. Оба иска были отклонены в Волгограде Дзержинским районным судом.

"ЦУМ подал апелляционную жалобу на решение Дзержинского районного суда, на настоящий момент она оставлена судом без движения, поскольку в ней имеются нарушения, препятствующие ее принятию", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, ЦУМу дано время на устранение недостатков в жалобе, после чего будет принято решение о ее принятии.

Как сообщил ТАСС покупатель - житель Волгограда Станислав Анохин, сам он не воспользовался правом на подачу апелляционной жалобы, так как мотивировочная часть решения Дзержинского районного суда содержит выводы о том, что договор заключен, и обязанность передачи вещей возникла. "Это подтверждает право получить вещи, которые я заказал", - сказал он.