ТАСС победил в номинации "Федеральное СМИ" национальной премии "Бренд года в России"

Жюри премии отметило уникальность бренда ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало победителем национальной премии "Бренд года в России" 2023 года в номинации "Федеральное СМИ". Награду получила руководитель департамента корпоративных коммуникаций агентства Марина Порошина на торжественной церемонии, состоявшейся в Москве.

"Когда к нам приходят новые сотрудники, на вопрос, почему вы выбрали ТАСС, они, как правило, отвечают: потому что это бренд с вековой историей и безупречной репутацией. Эту репутацию уже почти 120 лет из года в год и изо дня в день создают сами тассовцы, неизменно следуя высочайшим стандартам работы в агентстве. Достоверность фактов, точность изложения, оперативность - именно эти принципы обеспечивают авторитет и доверие к ТАСС, и они передаются внутри агентства - от поколения к поколению", - сказала Порошина.

Жюри премии отметило уникальность бренда ТАСС: с момента основания в 1904 году агентство не прекращало работать и не меняло своего государственного статуса. Журналисты ТАСС с начала ХХ века освещают ключевые события в России и за рубежом, формируя целостную и объективную картину происходящего.

Ежедневно ТАСС выпускает около 3 тыс. сообщений на шести языках и 700 фото- и видеоматериалов от собственных корреспондентов. В 2022 году на всех платформах агентства вышло свыше 2,9 млн единиц контента различных форматов. Работу агентства в режиме реального времени обеспечивают более 1,8 тыс. сотрудников.

Региональные информационные центры ТАСС в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, более 50 представительств за рубежом позволяют оперативно получать и распространять объективную информацию среди максимально широкой аудитории. В декабре 2021 года ТАСС открыл собственный корпункт на Международной космической станции.

О премии

Премия "Бренд года в России" поддерживает компании, предоставляющие качественные услуги и продукты в различных сферах экономики и социальной жизни страны. В числе основных задач - продвижение лучших отечественных брендов, а также развитие рынка коммуникационных и маркетинговых услуг в России. В 2023 году победителями конкурса стали 55 компаний. География участников - около пятидесяти регионов России.

ТАСС выступил генеральным информационным партнером премии, холдинг "Ромир" - генеральным аналитическим партнером. Стратегический информационный партнер - ИД "Аргументы и факты".