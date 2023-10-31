Пушилин упразднил Минздрав и Минэнерго ДНР

Срок завершения ликвидации министерств - не позднее полугода

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указы о ликвидации министерств здравоохранения, а также угля и энергетики Донецкой Народной Республики. Оба документа опубликованы на официальном сайте главы региона.

"Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики", - говорится в тексте указа. Аналогичный документ касается Минэнерго ДНР.

Согласно документу, срок завершения ликвидации министерств - не позднее полугода. Министерства ликвидируются в связи с образованием в РФ нового субъекта - Донецкой Народной Республики и определением системы и структуры исполнительных органов региона.