Литва вводит для ВНЖ беженцев с Украины обязательную цифровую фотографию

В стране находится около 51 тыс. украинских беженцев

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Литва к временному виду на жительство (ВНЖ), выдаваемому беженцам с Украины, будет прилагать цифровую фотографию владельца. Об этом нововведении сообщил департамент миграции республики.

"Цифровые разрешения на временное проживание в Литве на основе положения о предоставлении убежища должны будут содержать не только информацию о личности человека, но и его фотографию", - говорится в сообщении.

Цифровые ВНЖ стали выдаваться с начала 2023 года. Они заменили действовавшие до этого пластиковые карты, которые содержали необходимую информацию. Теперь вводится требование сопроводить ВНЖ фотографией владельца.

В Литве в настоящее время находится около 51 тыс. украинских беженцев.