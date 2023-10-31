В Петербурге заявили, что новый генплан остановит сокращение промышленных территорий

Губернатор Александр Беглов также отметил, что план позволит обеспечить устойчивое развитие города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Новый генплан Санкт-Петербурга остановит сокращение промышленных территорий в черте города, что позволит более эффективно развивать экономику. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время рассмотрения на заседании городского правительства проекта генплана, рассчитанного до 2040 года с прогнозом до 2050 года.

"Новый генплан остановит сжатие промышленных территорий. Это необходимо для выполнения поставленных президентом задач по достижению технологического суверенитета. Это очень важно. Санкции показали, что нужно развивать нашу промышленность. Мы уже вернули промышленности часть участков и предоставили новые пятна на незастроенных территориях. Мы остановили перепрофилирование "серого пояса" исключительно в жилые зоны", - сказал Беглов на заседании.

Губернатор считает, что новый генплан "даст новый импульс развитию региона", позволит обеспечить устойчивое развитие Петербурга, его социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повысить качество городской среды, сохранить историческое и культурное наследие, ограничить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, обеспечить охрану природных ресурсов. При разработке документа принимались во внимание различные факторы, включая количество жителей, производственные, торговые и прочие сферы деятельности, зеленые зоны, сферы транспортного и инженерного обеспечения, а также объем жилья. Многие решения проекта генерального плана Петербурга интегрированы с проектами Ленинградской области, в частности по развитию транспортной инфраструктуры и предприятий по обращению и переработке отходов.

В генплане учтено, что в Петербурге появятся новые центры деловой и общественной жизни. В северной части Петербурга уже развивается новый деловой квартал в районе "Лахта Центра". Юг города получит новое развитие благодаря размещению кампусов и технологических долин, созданию научно-образовательного кластера. До 2040 года в Петербурге предусмотрено создание более 500 крупных объектов социальной инфраструктуры, объектов спорта и общественных пространств.

Действующий на данный момент генеральный план Санкт-Петербурга был подготовлен и утвержден в 2005 году, работа над новой редакцией началась в 2016 году. Утвержденный правительством города проект нового генерального плана будет направлен в законодательное собрание, он должен быть утвержден до конца 2023 года.