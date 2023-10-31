Россия передала Кюрасао председательство в МАЭСССИ

Как отметила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, российские общественники ознакомились с дорожной картой председательства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ передала Экономическому и социальному совету (ЭСС) Кюрасао полномочия председателя Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). Встреча руководства ОП РФ, МАЭСССИ и ЭСС состоялась на полях заседания генассамблеи МАЭСССИ в Москве, сообщили в пресс-службе палаты.

В октябре 2021 года ОП РФ была избрана председателем МАЭСССИ на 2021-2023 годы, а секретарь палаты Лидия Михеева стала президентом ассоциации. Как отметила на встрече Михеева, одним из результатов деятельности ОП РФ на посту председателя ассоциации стал обновленный устав, который позволит привлечь к общественной деятельности еще больше людей и станет основой для дальнейшего развития МАЭСССИ как одного из важнейших институтов международного общения.

Михеева отметила, что российские общественники ознакомились с дорожной картой председательства Кюрасао. "Я уверена, что поставленные цели достойны и отвечают предназначению МАЭСССИ. <...> Со своей стороны мы готовы продолжить развитие МАЭСССИ", - сказала Михеева, слова которой привели в пресс-службе.

Президент ЭСС Кюрасао Джон Джейкобс в свою очередь отметил, что обновленный устав МАЭСССИ послужит не только для привлечения новых участников, но и для оптимизации работы уже существующих. Генеральный секретарь МАЭСССИ Апостолос Ксирафис выразил благодарность за проделанную работу и отметил, что переход председательства проходит гладко, что свидетельствует о взаимопонимании между участниками.

МАЭСССИ создана в 1999 году по инициативе президентов экономических и социальных советов Франции и Кот д’Ивуара. В состав МАЭСССИ входит более 70 национальных институтов гражданского общества и их региональных объединений. В 2006 году ОП РФ вступила в ассоциацию, в 2011 году вошла в состав президиума ассоциации.

31 октября и 1 ноября в ОП проходят заседания президиума и Генеральной ассамблеи МАЭСССИ. На повестке встреч в Москве - подведение итогов двухлетнего председательства России в ассоциации. Продолжением дискуссий генассамблеи МАЭСССИ станут секции, посвященные международному сотрудничеству, на площадке итогового форума "Сообщество" в Музее Победы 2-3 ноября. ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".