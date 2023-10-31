В Пскове в храме Михаила Архангела выявили просадку грунта и наклон колокольни

Церковь построена в 1399 году

ПСКОВ, 31 октября. /ТАСС/. Реставраторы при проведении исследований в псковской церкви Михаила Архангела XIV века, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является объектом культурного наследия федерального значения, выявили просадку грунта, из-за которой древняя колокольня наклонилась в сторону проезжей части. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" Денис Василенко.

Церковь построена в 1399 году, на тот момент этот храм располагался практически в крепостной стене. Позже, в XVII веке, на этом месте возвели каменную церковь. Первая после многолетнего перерыва служба в храме состоялась в июле 1995 года. В начале XX века из-за церковного раскола этот храм на несколько лет стал главным кафедральным собором Пскова.

"Там сложная ситуация, это визуально можно увидеть: наклонена башня в сторону дороги у [храма] Михаила Архангела. Там геология очень нехорошая, и там идет просадка грунта. Ситуация сложная, будет решаться в рамках проектно-изыскательских работ. Сейчас разрабатывается решение, как остановить процесс усадки грунта, чтобы остановить процесс наклона колокольни", - сказал Василенко.

По его словам, на этом объекте кроме реставрации самого храма необходимо также провести работы по планированию территории, водоотведению. "Там сейчас в рамках проектно-изыскательских работ ведутся исследования. Сейчас делаются зондажи, проводится изучение фасадов, кровли, территории", - добавил Василенко.