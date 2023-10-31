МИД Болгарии аннулировал аккредитацию журналиста "Российской газеты"

В издании сообщили, что Александру Гацаку угрожают экстрадицией

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. МИД Болгарии без объяснения причин аннулировал аккредитацию собственного корреспондента "Российской газеты" (РГ) Александра Гацака и угрожает ему экстрадицией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издания.

"Александр Гацак проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и экстрадиции. При этом причины подобного решения озвучены не были", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в конце сентября Гацаку позвонили на мобильный телефон и потребовали прибыть в местную службу миграции. Когда он находился в пути, пункт назначения был изменен на Агентство национальной безопасности Болгарии. В это же время стало известно о задержании в Софии представителя РПЦ, которого также первоначально вызывали в миграционную службу, а затем депортировали из страны.

"А. А. Гацак прибыл в посольство РФ в Софии и с тех пор в целях безопасности не покидает его территорию. За прошедшее время он не получил каких-либо объяснений от болгарской стороны по поводу подобных действий", - говорится в сообщении.

Другой корреспондент РГ Александр Гасюк был задержан 5 октября в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где проживает со своей семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку. Позже журналист был доставлен в больницу.

"Подобные откровенно враждебные действия, ставящие под угрозу безопасность российских журналистов, грубо нарушают европейский Закон о свободе СМИ и препятствуют выполнению ими профессиональных обязанностей", - подчеркнули в пресс-службе РГ.