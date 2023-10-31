"Нанолек" не получала заявок на возобновление производства вакцины "Ковивак"

Компания специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов

КИРОВ, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Нанолек" пока не получала заявок на поставки вакцины против коронавируса "Ковивак" после приостановки производства в период спада заболеваемости. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Нанолека" Владимир Нестеренко.

"Нет, пока [не возобновлено производство]. Пока нет заявки", - сказал Нестеренко.

В мае 2022 года несколько российских фармацевтических компаний приостановили производство вакцин от коронавируса "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". В частности, о приостановке сообщали "Биннофарм групп", "Биокад", "Герофарм" и "Нанолек". В октябре 2023 года генеральный директор "Фармстандарта" Дмитрий Зайцев сообщил ТАСС, что компания возобновила производство вакцины "Спутник V".

"Нанолек" - биофармацевтическая компания, основанная в 2011 году. Специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, один из лидеров по производству педиатрических вакцин в РФ. Кроме вакцин, в портфель компании входят препараты для лечения онкологических, орфанных и других социально значимых заболеваний. В период 2011-2023 годов объем инвестиций "Нанолека" в биомедицинский комплекс на территории Кировской области составил более 12 млрд рублей, размер налоговых выплат достиг 2 млрд рублей.