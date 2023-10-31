В Новгородской области открыли два первых кадровых центра "Работа в России"

Благодаря этому безработные жители региона смогут пройти тренинги по подготовке к собеседованиям, а работодатели получили возможность переобучать персонал на базе этих новых площадок

ТАСС, 31 октября. Власти Новгородской области за счет участия в нацпроекте "Демография" завершили преобразование двух первых районных центров занятости в современные кадровые центры "Работа в России". Благодаря этому безработные жители региона смогут пройти тренинги по подготовке к собеседованиям, а работодатели получили возможность переобучать персонал на базе этих новых площадок, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Отделы занятости в Любытинском и Пестовском районах первыми в регионе модернизированы в кадровые центры "Работа России". Модернизация отделов проходила в рамках национального проекта "Демография". В помещениях не только провели ремонт в соответствии с брендом, но и оснастили его эргономичной мебелью, современной офисной и компьютерной техникой, системой внутренней и внешней навигации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в кадровых центрах появились отдельные функциональные пространства: сектор для приема посетителей, зал групповых занятий, зона цифровых сервисов. Для клиентов с маленькими детьми оборудован детский уголок. Теперь малыши могут играть и не отвлекать родителей во время их общения с консультантами. До конца года кадровые центры "Работа России" откроются во всех муниципалитетах региона.

"Помимо внешних изменений, модернизация предполагает и совершенствование внутренних процессов, цифровизацию, расширение перечня оказываемых услуг и сервисов в зависимости от жизненных и бизнес-ситуаций клиентов. Соискателю можем предложить составление резюме или участие в тренинге по подготовке к собеседованию, а работодателю - переобучение персонала или организацию [видеоконференций] с подходящими кандидатами", - цитирует пресс-служба слова директора новгородского Центра занятости населения Александра Малинова.