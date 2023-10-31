В Пскове в 2024 году реконструируют бой в честь подвига Александра Матросова

В регионе также планируется реализовать 145 разных тематических культурных программ и проектов

ПСКОВ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области подготовили более 300 мероприятий к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, в том числе реконструкцию боя, в котором участвовал красноармеец, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В годы Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года, Матросов закрыл грудью амбразуру немецкого дзота, защитив идущих в бой товарищей, позже он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

"Губернатор остановился на некоторых наиболее масштабных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях, которые запланированы к проведению в регионе. Это военно-патриотический маршрут, объединяющий имена героев, внесших вклад в военные победы России. Кроме того, запланировано проведение краеведческой конференции, конкурса юных художников, межрегионального фестиваля патриотической песни и реконструкции боя Матросова. Только по линии образования для молодежи будет подготовлено около 200 мероприятий", - отмечается в сообщении по итогам заседания организационного комитета.

Кроме того, на территории Псковской области планируется реализовать 145 разных тематических культурных программ и проектов в память о Матросове. В их числе: исторические квесты, выставки, конкурсы детского творчества, просветительские акции, уроки мужества, викторины и вечера памяти. Губернатор Михаил Ведерников предложил на основе экспонатов Великолукского музея сформировать временную выставку, посвященную Матросову, для работы в крупных городах региона.

"Сегодня, когда подвиг советского народа и нашей страны в Великой Отечественной войне пытаются перечеркнуть, отменить, забыть, нам особенно важно чтить своих героев и достойно относиться к местам памяти. Наша молодежь должна расти на правильных примерах. К счастью, их в истории нашей страны очень и очень много", - приводит пресс-служба слова Ведерникова.