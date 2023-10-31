Британия выдала разрешение Потанину для участия в судебном процессе по делу о разводе

Слушания по делу о разделе имущества с бывшей женой Натальей стартовали в Верховном суде королевства

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Владимир Потанин, подпавший под британские санкции, получил разрешение властей Соединенного Королевства для того, чтобы его юристы могли участвовать в судебном процессе в Лондоне по делу о разводе. Об этом сообщил адвокат предпринимателя барон Эдвард Фолкc во время слушаний в Верховном суде Великобритании.

По его словам, Потанин "смог быть юридически представлен" после получения специального разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства. Слушания по делу о разделе имущества с бывшей женой Натальей стартовали в Верховном суде Великобритании во вторник и завершатся 1 ноября. Судебное решение огласят позднее.

Судебный процесс

В конце 2019 года Высокий суд Лондона признал неподсудным иск бывшей жены Потанина Натальи, поданный в рамках бракоразводного процесса. Судебный орган аргументировал свое решение тем, что иск о разделе имущества экс-супругов был рассмотрен в России. Суд пришел к выводу, что Потанина уже получила от бывшего мужа значительные средства, которые должны были обеспечить ей финансовую независимость.

Согласно Фолксу, Потанина получила $84 млн после бракоразводного процесса в РФ, однако сама бывшая жена называет сумму в размере $41,5 млн. Высокий суд Лондона также подверг критике практику "бракоразводного туризма", указав на то, что Потанина не имела никаких связей с Великобританией, куда переехала лишь после своего развода в 2014 году и консультаций со специалистами по семейному праву Англии.

Апелляционный суд Англии и Уэльса в 2021 году посчитал вынесенное решение ошибочным. В инстанции указали на скоропалительность вывода о том, что истец пыталась ввести суд в заблуждение, поскольку не были заслушаны устные показания сторон и мнения экспертов. Апелляционный суд также признал, что Потанина проводит большую часть своего времени в Великобритании и имеет с этой страной наиболее прочные связи. Позже стало известно, что Потанин оспорит это решение в Верховном суде Великобритании.

Цена развода

Как отмечала газета The Daily Mail, расторжение брака Потанина может стать одним из самых дорогих бракоразводных процессов в истории. В 2019 году с женой развелся основатель американской компании Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос, в результате чего бывшая жена бизнесмена Маккензи Скотт получила четверть его доли акций Amazon, которые оценивались в $39 млрд. В 2021 году состоялся развод основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды: по информации американских СМИ, ей могло достаться около $75 млрд, однако официально эта сумма не подтверждалась.

Ранее адвокаты Потаниной высказывали мнение, что их клиент при успешном исходе дела может рассчитывать на сумму в размере от $6 до $9 млрд. По оценке агентства Bloomberg, 62-летний Потанин является богатейшим человеком в России, его состояние оценивается в $29,3 млрд. По информации Bloomberg, по состоянию на январь 2022 года бизнесмен потратил более $10 млн на судебные расходы, а его бывшая жена - $1,7 млн.

Супруги прожили в браке с 1983 года по 2014 год, у них родились трое детей.

Санкции против Потанина

Потанин был внесен в санкционные списки Великобритании в июне 2022 года после того, как его компания "Интеррос" приобрела Росбанк у французской группы Societe Generale. Британские власти обосновали введение санкций против бизнесмена тем, что Росбанк "ведет деятельность в российском финансовом секторе, который имеет стратегическую важность для правительства России".

Ограничительные меры в отношении Потанина предполагают заморозку активов в случае их обнаружения, запрет на въезд в королевство и оказание трастовых услуг. Кроме того, на него были наложены транспортные рестрикции, предполагающие возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются им.