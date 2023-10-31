В Москве до ж/д вокзалов курсируют почти 100 маршрутов наземного транспорта

Как сообщили в Мосгортрансе, в месяц ими пользуются свыше 18,5 млн пассажиров

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Почти 100 маршрутов наземного городского транспорта курсируют в Москве до железнодорожных вокзалов. В месяц ими пользуются свыше 18,5 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, до 10 <...> [железнодорожных] вокзалов столицы ходят автобусы, электробусы и трамваи, почти 100 маршрутов. В месяц на них совершаются более 18,5 млн поездок. Кроме того, до Восточного и Киевского вокзалов можно доехать на смежных маршрутах областных перевозчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые из маршрутов работают и ночью.