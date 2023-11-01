31 октября, 21:01

В метро Москвы появились карты "Тройка" с фотографиями дикой природы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Работы финалистов конкурса фотографий дикой природы "Золотая черепаха" нанесли на транспортные карты "Тройка". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Новые карты "Тройка" с финалистами конкурса фотографий дикой природы "Золотая черепаха" выпустили совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Каждое фото отражает красоту и многообразие животного мира России. На них изображены два юных корсака, гигантский осьминог Дофлейна и малая выпь", - говорится в публикации со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Купить такие "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине московского метрополитена. 

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