В метро Москвы появились карты "Тройка" с фотографиями дикой природы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Работы финалистов конкурса фотографий дикой природы "Золотая черепаха" нанесли на транспортные карты "Тройка". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Новые карты "Тройка" с финалистами конкурса фотографий дикой природы "Золотая черепаха" выпустили совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Каждое фото отражает красоту и многообразие животного мира России. На них изображены два юных корсака, гигантский осьминог Дофлейна и малая выпь", - говорится в публикации со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Купить такие "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине московского метрополитена.