В Коми в память о первом главе республики Юрии Спиридонове открыли выставку "Созидание"

В регионе также пройдут памятные мероприятия

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Выставку "Созидание" к 85-летию со дня рождения первого главы Республики Коми Юрия Спиридонова (1989-1990), которое отмечается 1 ноября, открыли в Доме-музее И. П. Морозова в Сыктывкаре. Несмотря на обширный фотоархив Национального музея Коми, фотографии собирали со всего региона, они повествуют о важнейших событиях в Коми, начиная с середины 1970-х годов, рассказала ТАСС научный сотрудник отдела истории музея, куратор выставки Елена Морозова.

"Основная наша идея - показать деяния Юрия Алексеевича для республики. Показать его как хозяйственника, политика, государственного деятеля высокого уровня, очень многое сделавшего для региона", - отметила Морозова.

Так, одну из фотографий предоставили от нефтяных шахт Яреги, где Спиридонов прошел путь от горного мастера до начальника шахты №2. На кадре он запечатлен вместе с горняками. В научно-исследовательском архиве Коми научного центра УрО РАН предоставили кадры строительства кардиоцентра Сыктывкара, который по решению Спиридонова возводился в тяжелейшие для региона и страны 1990-е годы.

"Большое видится издалека. Теперь мы говорим, что именно Спиридонов построил кардиоцентр, совершенно новое лабораторное здание Академии наук, Свято-Стефановский кафедральный собор, открыл гимназию искусств и физико-математический лицей, где учились и учатся дети из сельской местности. Мы показываем его награды - и православные, и за трудовую деятельность. Юрий Алексеевич много сделал, чтобы была издана энциклопедия Республики Коми, культурный атлас, которым пользуются все историки нашей республики, а мартиролог "Покаяние" издается и по сегодняшний день", - добавила куратор.

В день 85-летия первого главы Коми пройдут памятные мероприятия. Состоится круглый стол "Спиридонов и его время" с презентацией одноименной книги, которую подготовил главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми НЦ Александр Попов.