В Таиланде вступил в силу безвизовый режим для граждан России сроком на 90 дней

В королевстве ожидают, что такая мера будет способствовать росту доходов туристической отрасли

БАНГКОК, 1 ноября. /ТАСС/. Безвизовый режим для граждан России продолжительностью 90 дней вступил в силу в Таиланде. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.

Как ожидается, это решение властей королевства должно способствовать росту доходов туристической отрасли и стать важным фактором стимулирования экономики. В протоколе заседания кабмина прямо указывалось, что увеличение срока безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней отвечает "интересам экономического и внешнеполитического взаимодействия с Российской Федерацией".

Как уточнили иммиграционные власти Таиланда, продолжительность пребывания россиян, въехавших в страну по 90-дневному безвизовому штампу, будет ограничена этим сроком. Таким образом, возможность продления пребывания еще на 30 дней при оплате иммиграционного сбора в размере 1,9 тыс. батов ($53) в этом случае не предусмотрена, как и получение любых других виз. Тем не менее, как стало известно корреспонденту ТАСС, власти не исключают варианта повторного въезда в страну после истечения 90 дней с возможностью снова остаться в ней на такой же срок. Глава МВД Анутхин Чанвиракун ранее в этой связи заявил, что правоохранители продолжат обеспечивать безопасность гостей королевства и в случае необходимости убеждаться в том, въезжающие являются именно туристами.

Дружественный жест

О решении увеличить срок безвизового пребывания россиян в Таиланде премьер-министр страны Сеттха Тхависин заявил за день до встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав это решение "дружественным жестом", который позволит провести продуктивные переговоры с российским лидером по актуальным вопросам. Лидеры встретились 17 октября на полях Третьего международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине. Тхависин отметил, что на переговорах и он, и президент РФ "выразили восхищение давними близкими отношениями между двумя странами".

Тхависин пригласил Путина в следующем году посетить Таиланд, а российский президент, по его словам, принял это приглашение, кивнув и сказав по-тайски: "Кхоб кхун краб" ("Спасибо"). Таиландский премьер также попросил у российского президента оказать содействие в наращивании торговли сельскохозяйственной продукцией и выразил готовность рассмотреть возможность увеличения российских инвестиций в экономику страны.

Новые возможности

Представители туристического сектора выразили уверенность, что более длительное пребывание россиян в Таиланде позволит туристам помимо традиционного пляжного отдыха попробовать другие формы туризма. "Мы надеемся, что увеличение срока безвизового пребывания в Таиланде позволит туристам наслаждаться не только морем, песком и солнцем, но и предоставит возможность познакомиться с другими видами туризма, такими как гастрономический и культурный", - сказал президент Туристической ассоциации Пхукета Тханет Тантипхириакит.

Генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков выразил уверенность, что от нововведения должны "выиграть таиландские предприятия общественного питания, прокатные компании, а также сектор длительной аренды частного жилья, поскольку, согласно местным законам, сдавать квартиры и виллы в Таиланде можно только на срок не менее 30 дней". "Визовое послабление для российских туристов - это абсолютно логичный шаг в свете дружественных отношений между Россией и Таиландом, особенно учитывая тот материальный вклад, который на протяжении многих лет вносят россияне в развитие экономики Таиланда. Будут ли какие-то перспективы у туроператоров в плане роста доходов, сказать сложно, поскольку туристы из России, согласно статистике за прошлый год, приезжают в Таиланд в среднем на 14-15 ночей. Более продолжительный безвизовый режим, возможно, будет мотивировать людей оставаться в стране на более долгий срок. И я уверен, что туроператоры и отели будут предлагать специальные пакеты, рассчитанные на длительное проживание в курортных регионах", - добавил он.

С начала года Таиланд посетили более 22 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 3,6 млн. На втором месте оказался Китай (2,8 млн), на третьем - Южная Корея (1,3 млн), на четвертом - Индия (1,29 млн), на пятом - Россия (1,089 млн). В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим партнером Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.