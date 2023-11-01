31 октября, 21:20

СМИ: в Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку

Издание Asia One передает, что инцидент произошел 21 октября в провинции Гуйчжоу

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. В Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку. Об этом сообщает издание Asia One.

По его информации, инцидент произошел 21 октября в провинции Гуйчжоу. Обезьяна похитила девочку, которую родители оставили одну под деревом. Впоследствии полиция организовала поиски в ближайшем лесу. Сотрудники правоохранительных органов выкрикивали имя девочки и в итоге услышали ее голос с горы. Ребенок был найден у обрыва, сообщает сайт.

У девочки на теле было несколько царапин, которые были похожи на отпечатки пальцев обезьяны, утверждает Asia One. Секретарь местного отделения партии заявил, что из-за этого инцидента в местности будет проводиться патрулирование для обеспечения безопасности жителей. 

Теги:
Китай
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