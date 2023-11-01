Синоптики прогнозируют дождливый и снежный ноябрь в 21 регионе

В частности, большое количество осадков ожидается на западе Новгородской, Тверской областей, в Смоленской, Брянской и Воронежской областях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россиян ожидает в целом теплый ноябрь. Однако в Амурской, Воронежской, Иркутской областях, Приморье и некоторых других субъектах страны он будет дождливым и снежным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ноябре большое количество осадков, больше нормы, прогнозируется на западе Новгородской, Тверской областей, в Смоленской, Брянской, Тульской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Воронежской областях. Избыток осадков будет и на юге Красноярского края, в Иркутской области, Хакасии, Хабаровском крае, Амурской области, Тыве, Приморье, Сахалине, Бурятии, Магаданской области, на самом юго-западе Якутии, на юге Камчатского края", - сообщил он.

Дефицит осадков в ноябре ожидается только на побережье Якутии и Чукотки. В остальных регионах России количество осадков будет в пределах обычных значений.

По словам Вильфанда, россиян ожидает достаточно теплый ноябрь. "Очень большая территория, где температура будет существенно выше нормы, - это большая часть Центрального федерального округа, весь Приволжский федеральный округ, Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, южная половина Уральского федерального округа, север Якутии и северо-запад Чукотки. На остальной территории температурный фон будет около климатической нормы", - рассказал метеоролог.