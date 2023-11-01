В Якутии создали центр изучения, сохранения и развития родных языков

В нем, в частности, будут изучать качество этнокультурного образования

ЯКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Центр изучения, сохранения и развития родных языков создан в Академии наук Якутии. Об этом ТАСС сообщила руководитель центра доктор педагогических наук Феодосия Габышева.

"Центр создается в целях исследования социолингвистической ситуации и выработки научно-обоснованных решений по реализации языковой политики, научного и учебно-методического обеспечения этнокультурного образования в республике", - рассказала Габышева.

По ее словам, центр будет проводить комплексный мониторинг, анализ состояния и перспектив развития государственных и официальных языков Якутии, изучать качество этнокультурного образования и совершенствования государственных подходов к решению вопросов преподавания родных языков, литератур и культур, а также языков обучения и воспитания.

Центр также будет разрабатывать и внедрять программы, учебно-методические комплекты нового поколения на родных языках, содействовать в подготовке научно-педагогических кадров в области этнокультурного и полилингвального образования.

В Якутии более 30 лет действует закон "О языках в Республике Саха (Якутия)". Государственными языками признаны русский и якутский, также есть пять официальных языков - эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский и чукотский. В регионе с 2020 года действует госпрограмма по сохранению и развитию государственных и официальных языков.