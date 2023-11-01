На Камчатке в университетском кампусе обустроят учебный тренажерный зал для судоводителей

В нем будущие и действующие моряки смогут проходить обучение и переподготовку по направлениям обеспечения безопасности на судах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Учебный тренажерный центр с современным оборудованием для будущих судоводителей обустроят в новом университетском кампусе на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В Камчатском государственном техническом университете, который станет участником кампуса, осуществляется дополнительная подготовка кадров для рыбохозяйственного комплекса региона. Данный функционал будет сохранен. Для этого на территории кампуса будет построен новый учебный тренажерный центр, в котором будущие и действующие моряки смогут проходить обучение и переподготовку по направлениям обеспечения безопасности на судах", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что участниками-резидентами кампуса станут ведущие организации высшего образования Камчатского края, такие как КамГУ им. Витуса Беринга, КамчатГТУ, а также колледжи региона. Новый университетских объект будет размещен вдоль улиц Ленинградской, Ключевской, Вилюйской в Петропавловске-Камчатском и объединит современные научно-образовательные и культурно-досуговые пространства, места для проживания студентов и преподавателей, объекты спортивной инфраструктуры. Соответствующая работа идет в рамках реализации мастер-плана краевой столицы Камчатки. Строительство кампуса ведется по поручению президента страны Владимира Путина.