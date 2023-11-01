В двух поселках на Камчатке из-за возможного пеплопада приостановили работу детских садов

Незначительное выпадение пепла прогнозируют в поселках Ключи и Усть-Камчатск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Работа детских садов в поселках Ключи и Козыревск на Камчатке приостановлена из-за возможных пеплопадов с вулкана Ключевская сопка. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

"Незначительное выпадение пепла прогнозируется в поселках Ключи и Усть-Камчатск. В связи с этим принято решение о приостановке деятельности образовательных учреждений в данных поселках", - сообщили в администрации района.

Там уточнили, что пепловый поток уходит южнее поселка Ключи. Дети с пришкольных лагерей также распущены по домам.

31 октября на вулкане Ключевская сопка произошло три мощных пепловых выброса, в том числе на высоту до 13 км. Извержение вулкана представляет опасность для авиации. Грязевые потоки с Ключевского вулкана подмыли дорогу неподалеку от поселка Ключи.