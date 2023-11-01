Вильфанд сообщил, что москвичей ждет несколько необычно теплых дней

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра, температура воздуха может подняться до плюс 15 градусов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Погода в Москве в среду, 1 ноября, в также в предстоящие воскресенье и понедельник, 8 и 9 ноября, будет необычно теплой. Воздух будет прогреваться до плюс 13-15 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сумасшедше теплая погода будет в среду - будет до плюс 11-14 градусов. Температура приблизится или даже побьет рекорд для этого дня, но затем она понизится. В четверг прогнозируется плюс 6-8 градусов, в пятницу - плюс 5-7 градусов, в субботу - плюс 3-8 градусов. Но потом опять начинается сумасшествие в воскресенье и понедельник", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в воскресенье воздух в Москве будет прогреваться до плюс 8-13 градусов, а в понедельник - до плюс 10-15 градусов. "Это невероятно теплая погода. Такая температура характерна для сентября или начала мая по климату", - отметил метеоролог.