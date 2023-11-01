1 ноября, 02:29

В семи муниципалитетах Амурской области зафиксировали задымленность из-за пожаров в Китае

Как сообщили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности, этому поспособствовал южный ветер

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Задымленность из-за пожаров в Китае наблюдается в семи муниципалитетах Амурской области. Этому поспособствовал южный ветер, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Южный ветер принес дым на приграничные территории - задымленность наблюдается в Благовещенском, Тамбовский, Константиновском, Архаринскиом округах, а также в Свободненском районе, Белогорском и Ромненском округах", - говорится в сообщении.

Система дистанционного мониторинга "Лесохранитель" зафиксировала на территории Китая более 100 термоточек - самая ближайшая находится в 35 км от границы. Региональный Роспотребнадзор проводит исследование атмосферного воздуха.

В настоящее время на территории Приамурья термоточек не зарегистрировано. 

Теги:
РоссияКитайАмурская область
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