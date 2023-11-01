На всемирном конкурсе китайского языка впервые победил школьник из России

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Воспитанник института Конфуция Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Данил Пышный впервые в истории принес победу России во Всемирном конкурсе китайского языка "Китайский язык - это мост" в Пекине, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Слушатель института Конфуция Дальневосточного федерального университета Данил Пышный стал победителем Всемирного конкурса для школьников "Китайский язык - это мост". Данил показал лучший результат среди участников Евразийского континента и стал первым победителем из России за всю историю соревнований", - сказали в вузе.

Конкурс для школьников "Китайский язык - это мост" состоялся в Пекине 31 октября. Он проводится в более чем 130 странах и призван пробудить интерес учащихся к изучению китайского языка и культуры. Региональный этап соревнования традиционно проводится институтом Конфуция ДВФУ при содействии Центра языкового образования и сотрудничества и Генерального консульства КНР во Владивостоке.

"Интерес школьников со всей России к китайскому языку ежегодно растет - мы видим это по увеличивающемуся набору слушателей в Институте Конфуция и по растущей популярности направлений обучения в Восточном институте - Школе региональных и международных исследований ДВФУ. Каждый из наших студентов связывает свое будущее с развитием международных отношений, и наша задача помочь им себя реализовать и осуществить свои мечты. Радует, что наш воспитанник смог добиться таких выдающихся результатов. Я уверен, что для Данила этот успех станет началом больших свершений", - цитирует пресс-служба ректора ДВФУ Бориса Коробца.

ДВФУ, как один из ведущих центров китаеведения, активно участвует в укреплении сотрудничества между Россией и Китаем по различным направлениям, и совместные проекты между двух стран реализуются в рамках политики университета "Восточный вектор". Среди партнеров вуза более 60 государственных и частных учебных заведений, научных институтов, правительственных организаций и фондов КНР. При поддержке ДВФУ в Поднебесной действуют 15 центров русского языка и культуры, где обучаются иностранные студенты, которые планируют в дальнейшем получать высшее образование в России.