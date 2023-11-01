Петербург возглавил топ городов для поездок на ноябрьские праздники

Как сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" и сервиса электронных платежей ЮMoney, второе и третье места заняли Москва и Казань

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Москва и Казань стали самыми популярными городами для поездок россиян на ноябрьские праздники. При этом туристы тратят на аренду жилья на 58% больше и чаще выбирают путешествия на автобусах, сообщили ТАСС аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" и сервиса электронных платежей ЮMoney.

"Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для поездок на ноябрьские праздники. Второе место занимает Москва, на третьем - Казань. Также в десятку городов вошли Нижний Новгород, Минск, Ярославль, Сочи, Тула, Псков и Калининград", - рассказали аналитики.

Из-за непродолжительного срока каникул россияне преимущественно выбирают для поездок соседние города, прокомментировал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. "Жители Москвы любят ездить в Нижний Новгород, Ярославль, Тулу. Жители Санкт-Петербурга - в Псков. Именно поэтому эти города и вошли в десятку популярных на праздники", - рассказал собеседник агентства.

Согласно исследованию, в среднем туристы арендуют посуточное жилье на трое суток и тратят на аренду 10 400 рублей, что на 58% больше, чем в прошлые каникулы. Средняя арендная ставка составляет 3 700 рублей за сутки. Год назад цены были меньше на 12% - 3 300 рублей за сутки.

Дороже всего аренда из популярных направлений стоит в Минске и Нижнем Новгороде - 5 200 рублей за сутки в каждом из городов. За год прирост стоимости в Минске составил 16%, в Нижнем Новгороде - 21%. В Туле средняя ставка составляет 5 000 рублей за сутки (+16%), в Москве - 4 600 рублей (+15%), Ярославле - 4 300 рублей (-7%), Казани - 4 200 рублей (+11%), Сочи - 3 900 рублей (+22%), Пскове - 3 700 рублей (-3%), Санкт-Петербурге - 3 600 рублей (+13%), Калининграде - 3 400 рублей (+48%).

"Тула на эти праздники по стоимости аренды обогнала Москву и Сочи. Это вызвано соотношением спроса и предложения. Поток туристов в каникулы довольно большой, а предложений не так много", - пояснил Кузнецов.

Спрос растет

По данным ЮKassa, в этом году россияне стали бронировать жилье, покупать билеты или туры на ноябрьские праздники еще в первой половине октября, ближе к концу октября спрос на туристические услуги вырос в несколько раз. Так, с 16 по 22 октября 2023 года по сравнению с первой неделей октября обороты онлайн-сервисов бронирования жилья выросли на 82%, число бронирований увеличилось почти в три раза, как и количество плательщиков.

Одна из основных тенденций отдыха на короткие праздники - рост спроса на автобусные путешествия, рассказал ТАСС коммерческий директор компании ЮMoney Дмитрий Кармишин. "С 1 по 22 октября 2023 года по сравнению с таким же периодом прошлого года обороты площадок, которые продают билеты на автобусы, выросли более чем в три раза, число купленных билетов стало больше в 2,5 раза, количество плательщиков увеличилось в 1,7 раз. Средний чек вырос на треть - до 7 139 руб.", - сообщил он.