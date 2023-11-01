В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до плюс 13 градусов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Утром в столице ожидается от 11 до 13 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов, ожидается небольшой дождь.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 9 до плюс 14 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов, местами прогнозируется дождь.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.