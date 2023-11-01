В Татарстане подали 32 тыс. заявок на курсы "Код будущего"

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Жители Татарстана подали порядка 32 тыс. заявок на обучение в рамках бесплатных курсов программирования "Код будущего". Республика оказались на втором месте по числу заявок после Москвы, сообщил ТАСС глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

"В Республике Татарстан подано порядка 32 тыс. заявлений на обучение программированию в рамках государственного проекта "Код будущего". По количеству поданных от школьников заявлений Татарстан на первом месте в ПФО и на втором по РФ после города Москвы", - сказал Хайруллин.

Обучение, по его словам, будет проводиться для школьников от 14 лет. Курсы будут проходить как в онлайн-, так и офлайн-формате.

Набор на курсы завершился в октябре 2023 года. Ранее в Минцифры РФ сообщали, что записавшиеся смогут освоить тестирование и разработку сайтов, компьютерных игр, чат-ботов, мобильных приложений и нейронных сетей, научатся программировать дроны и роботов, сделают первые шаги в таких ИТ-профессиях, как аналитик данных, UX-дизайнер или DevOps-разработчик.

Хайруллин напомнил, что в республике параллельно с "Кодом будущего" развивается проект "Дай пять". "На "Коде будущего" детей учат программированию, на "Дай пять" мы учим делать цифровые бизнесы. <...> Мы детей учим предпринимательским навыкам в области ИТ", - сказал министр, отметив, что есть ряд разработанных школьниками приложений, которые уже приносят доход.