В Якутске до конца 2023 года откроют два мурала, посвященных героям страны

Они появятся в школе №21

ЯКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Муралы с изображениями экипажа танка "Алеша" и Героя Советского Союза Екатерины Деминой откроют в Якутске до конца года. Об этом сообщил ТАСС министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петр Шамаев.

В Якутске в 21-й школе работали над созданием мурала, посвященного экипажу танка "Алеша". Члены экипажа Герои России Филипп Евсеев и Алексей Неустроев являются уроженцами Якутии. Кроме того, на стене медицинского колледжа создавалась композиция, посвященная Герою Советского Союза Екатерине Деминой. "Только закончили [работы по муралам]. В скором времени, как определимся, откроем", - сообщил Шамаев, отметив, что открытие запланировано в этом году.

По словам министра, для увековечения памяти героев создаются художественные росписи, муралы, баннеры. Помощь военнослужащим и их семьям оказывается региональным штабом "Мы вместе", который работает по трем направлениям: адресная помощь, гуманитарная помощь и психологическая помощь. Штабы созданы во всех муниципальных районах и городских округах республики. "За весь период волонтерским штабом отработано более 5 тыс. заявок, под шефством находятся 883 семьи военнослужащих. Всего к работе штаба "Мы вместе" привлечено более 1 тыс. волонтеров", - сказал он, добавив, что оказывается различная помощь - от колки дров до участия в сенокосе.

23 августа президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды экипажу танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну украинской бронетехники на запорожском направлении. Звезды Героев военнослужащие получили лично из рук главы государства в Курской области, куда тот прибыл по случаю 80-летия окончания Курской битвы.

В 1941 году Екатерина Демина, окончив девять классов и курсы медсестер, пришла в военкомат и, прибавив к своим 15 еще 3 года, добилась зачисления в Красную армию и отправки на фронт. Служила на военно-санитарном судне "Красная Москва", переправлявшем раненых из Сталинграда, затем санинструктором в 369-м отдельном батальоне морской пехоты, став одной из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты. Вместе с бойцами батальона вступала в бой, отбивала атаки врага, выносила с поля боя раненых, оказывала им первую помощь. Трижды сама была ранена. Ее дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но удостоена его Демина была лишь указом президента СССР от 5 мая 1990 года.