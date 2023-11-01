В Кузбассе присвоение поселку Шерегеш статуса города перенесли на начало 2024 года

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Поселок Шерегеш в Кемеровской области, известный своим горнолыжным курортом, получит статус города в начале 2024 года. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ранее сообщалось, что Шерегеш станет городом до начала горнолыжного сезона в 2023 году. Сейчас поселок является частью Таштагольского района.

"Сдвинули сроки, юридическая процедура займет больше времени. Планируем в первом квартале следующего года решить эти вопросы", - сказал Цивилев.

Он добавил, что статус города расширяет возможности для собственного развития. "У города будет свой бюджет. Шерегеш растет на глазах, этот рост надо поддерживать в надлежащем состоянии", - добавил губернатор.

Так, в центре Шерегеша планируется построить железнодорожный и автомобильный вокзалы, новое современное жилье. При этом городское пространство должно учитывать национальный колорит Горной Шории.

Шерегеш расположен в Таштагольском районе на юге Кемеровской области у подножия горы Зеленая. В поселке проживают около 10 тыс. человек.