Эксперт рассказал о ценах на отдых на горнолыжных курортах Сочи

Резких скачков в предстоящем сезоне не прогнозируют, отметил исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Бронирование отдыха в зимний сезон на горнолыжных курортах Сочи сохранится на уровне прошлого года, резкого роста цен в предстоящем сезоне не ожидается, отдых подорожает в пределах инфляции. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов.

"На сегодняшний день глубина бронирования отелей на горнолыжных курортах Краснодарского края удовлетворяет поставленный план на сезон, гостиницы загружаются в штатном режиме, можно сказать, что динамика продаж повторяет прошлый год. Существует благоприятный прогноз погодных условий, опираясь на который, горнолыжные курорты планируют открыть существенное количество трасс уже к концу декабря. Отмечу, что мы не ожидаем резкого роста цен, хотя информация об этом встречалась в некоторых источниках. В общей же картине этого горнолыжного сезона повышение цен на катание и проживание останется в периметре прошлого года и будет подчинено значениям общей инфляции в стране", - сказал Анфиногенов.

Он уточнил, что масштабных резких скачков цен на отдых на горнолыжных курортах в Сочи в предстоящем сезоне не прогнозируют. При этом, по его словам, на ценообразование эпизодически окажут влияние масштабные события, который могут загрузить номерной фонд. Так, например, цены на проживание на сочинских курортах могут повыситься в конце февраля и начале марта в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, так как большая часть номерного фонда уже забронирована, и возрасти могут тарифы на размещение в пока остающихся свободными номерах в связи с высоким спросом.

"Общим трендом для курортов станет повышение уровня сервиса и качества трасс. Несмотря на все сложности с поставками оборудования и техники для канатных дорог, ратраков и специальной технической инфраструктуры, все будет готово в полном объеме к приезду гостей", - резюмировал собеседник агентства.

Позиция курортов

В целом отдых на горнолыжных курортах Сочи в предстоящий зимний сезон может подорожать в пределах 5-10% по сравнению с прошлым годом. "В отелях курорта действует динамическое ценообразование, то есть стоимость зависит от спроса, периода. В настоящий момент мы ожидаем, что рост цен будет равен инфляции - 5-7%, и не превысит в пиковые даты - 10%", - сообщил ТАСС директор департамента гостиничной недвижимости горного курорта "Роза Хутор" Сергей Киселев.

Таков же прогноз по ценообразованию и на курорте "Красная Поляна", где отмечают, что цены преимущественно держатся на уровне прошлого года, а незначительное подорожание связано с расширением спектра услуг. Что касается прогноза на предстоящий зимний сезон, курорты отмечают, что сохраняется тенденция короткого окна бронирования, когда гости планируют свой отдых буквально за несколько дней до прибытия. При этом курорты все же ожидают рост турпотока.

"В предстоящем зимнем сезоне на курорте "Красная Поляна" прогнозируется рост туристического потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10-15%. Уже идёт стабильная бронь на зимние каникулы на уровне прошлого года. Глубина бронирования выше прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

На курорте "Роза Хутор" отмечают, что уже сейчас прирост бронирований на январь и февраль составляет порядка 3% к уровню прошлого года.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.