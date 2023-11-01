Собянин сообщил о рекордно быстрой замене парка трамваев в депо имени Баумана в Москве

По словам мэра столицы, в ближайшие годы депо ждет реконструкция

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Парк трамваев и ремонтные зоны заменили рекордно быстро в московском трамвайном депо имени Баумана, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы в рекордные сроки заменили весь парк депо и обновили ремонтные зоны. В ближайшие годы депо ждет реконструкция. Построим несколько корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный. Приведем в порядок исторические строения", - говорится в сообщении.

Мэр Москвы отметил, что трамвайному депо имени Баумана исполнилось 90 лет. "Сейчас семь маршрутов депо имени Баумана обслуживают весь северо-восток города, частично Восточный и Центральный округа. Больше 600 сотрудников делают поездки комфортными и безопасными", - добавил Собянин.

Мэр Москвы также поздравил всех сотрудников с юбилеем предприятия и пожелал новых успехов.