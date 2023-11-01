Шри-Ланка может начать выдачу бесплатных виз россиянам 7 ноября

Глава управления по развитию туризма республики Приантха Фернандо сообщил, что это решение вступит в силу после публикации постановления департамента иммиграции и эмиграции

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки приступят к выдаче бесплатных виз гражданам России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда, вероятно, 7 ноября. Как сообщил журналистам глава управления по развитию туризма республики (SLTDA) Приантха Фернандо, это решение вступит в силу после публикации постановления департамента иммиграции и эмиграции.

"Программа бесплатных виз для семи стран, недавно одобренная кабинетом министров, вступит в силу только после того, как департамент иммиграции и эмиграции опубликует соответствующее официальное сообщение", - приводит слова Фернандо газета The Daily Mirror. "Скорее всего, 7 ноября", - добавил чиновник.

По его словам, первоначально планировалось внести в список только Индию, Россию и Китай. "Предложение SLTDA и министерства туризма заключалось в предоставлении бесплатных виз для Индии, Китая и России. Решение было принято после анализа, показавшего привлекательность этих рынков, поскольку именно оттуда приезжает большинство гостей. Мы не знаем, как в этот список попали другие государства", - сказал Фернандо.

По информации SLTDA, за первые девять месяцев текущего года доля Индии в общем турпотоке на Шри-Ланку составила 19,7%, России - 13%, Китая - 4,6%. За первые 29 дней октября в островное государство приехали 102 423 иностранца, всего с начала 2023 года - 1 118 679.