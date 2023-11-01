В Киргизии начался форум руководителей русскоязычных школ

В форуме принимают участие около 250 директоров школ с русским языком обучения, а также эксперты и представители вузов из Киргизии и РФ

БИШКЕК, 1 ноября. /ТАСС/. Второй форум руководителей школ с русским языком обучения начался в столице Киргизии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В форуме принимают участие около 250 директоров школ с русским языком обучения, а также эксперты и представители вузов из республики и России.

Основной темой трехдневного форума станет "Русский язык в системе школьного образования. Создание и управление эффективным образовательным пространством". Его участники также приглашены на торжественный прием посольства РФ в Киргизии по случаю российского праздника - День народного единства.

Первый форум директоров школ с русским языком обучения, организованный по инициативе российского посольства в республике, представительства Россиотрудничества и киргизского Минобразования и науки, состоялся в Бишкеке в октябре 2021 года, в нем приняли участие около 260 человек. Включая специалистов в области методики преподавания русского языка и литературы из Российской Федерации.

В общей сложности в настоящее время в Киргизии насчитывается более 2 200 общеобразовательных школ, примерно в 11-13% из них преподавание предметов проводится на русском языке.