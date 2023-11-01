На Украине прокомментировали реставрацию Софийского собора

В администрации заповедника "София Киевская" заявили, что ремонтные работы обусловлены необходимостью сохранить объект

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расходы в размере $2 млн на реставрацию кровли Софийского собора в Киеве в условиях военного положения на Украине необходимы для сбережения этого памятника архитектуры. Об этом заявила администрация заповедника "София Киевская".

Проведение тендера на реставрацию кровли собора, о котором стало известно во вторник, вызвало волну возмущения в обществе. В Госаудитслужбу Украины поступили жалобы на нецелесообразность таких расходов в условиях вооруженного конфликта.

"Поэтапная реставрация необходима для спасения находящейся в аварийном состоянии кровли Софийского собора. <...> Крайне неудовлетворительное состояние крыши, частей конструкции и куполов собора стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника, входящего в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте музея. Специалисты проверили состояние куполов, крестов и кровли собора и пришли к выводу, что существует опасность их частичного разрушения.

"Выполнение работ по проекту рассчитано на пять лет, то есть до конца 2028 года. <...> В этом году для выполнения работ, заявленных в тендере, из государственного бюджета выделено 2 млн гривен (более $55 тыс. - прим. ТАСС), которые пойдут на установку крестов и замену систем крепления на всех куполах. Другие работы, в том числе золочение, будут выполнены после отмены военного положения", - утверждают в администрации заповедника.

Ранее в обществе вызвала широкий резонанс информация о тендерах на приобретение властями "высокотехнологичных овощерезок", сковородок и барабанов для убежищ, ремонт стадионов, перекладывание брусчатки. С середины сентября по выходным в украинских городах, в том числе в Киеве и Одессе, проходят митинги против расточительности госорганов в условиях военного положения. Митингующие требуют направлять средства на нужды Вооруженных сил Украины. Однако факты скандальных закупок продолжают всплывать.

О Софийском соборе в Киеве

Собор Святой Софии построен в первой половине XI века. Согласно летописи, князь Ярослав Мудрый распорядился построить собор на месте победы над печенегами в 1036 году. На рубеже XVII-XVIII веков здание было перестроено в стиле украинского барокко. В соборе сохранился богатый ансамбль мозаик и фресок первой половины XI века, а также фрагменты стенописи XVII-XVIII веков.