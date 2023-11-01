Володин запустил опрос об использовании мобильных телефонов на уроках

По словам председателя Госдумы, закон о запрете их использования просят принять родители и учителя

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос, в котором поинтересовался мнением подписчиков о запрете использования мобильных телефонов во время уроков.

"В Госдуме обсуждается законопроект о запрете использования мобильных телефонов во время уроков. Закон просят принять родители и учителя. Это повысит дисциплину на уроках и качество образования", - написал Володин и задал вопрос об отношении к такой инициативе.

На текущий момент из более чем 10 тыс. проголосовавших большинство (83%) поддержали предложение, еще 13% выбрали вариант "не поддерживаю". Оставшиеся 4% указали, что им "все равно".

Законопроект в Госдуму внесла 27 октября группа депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия"). Изменения предполагается внести в закон "Об образовании в РФ". Поправки предусматривают, что школьники смогут пользоваться средствами связи во время уроков только в учебных целях и в экстренных случаях.