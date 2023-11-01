"Дом историй" займется выпуском книг современных российских авторов

Издательство рассчитывает достичь объема в 30% книг русскоязычных авторов в своем портфеле

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российское издательство художественной литературы "Дом историй" запустит направление современной российской прозы. "Дом историй" рассчитывает достичь объема в 30% книг русскоязычных авторов в своем портфеле, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства.

"В издательстве художественной литературы "Дом историй", начавшем свою работу только в этом году, запускается направление современной русской прозы. Выход первых романов намечен на 2023 год, а в 2024-м планируется активно развивать это направление. При поиске книг для нового направления большое внимание уделяется плотным и объемным историям, действие которых было бы связано с Россией, где затрагивались бы проблемы и темы, понятные читателю, выросшему на постсоветском пространстве", - сказали в издательстве.

Так, в ноябре "Дом историй" представит читателям книги четырех писателей-дебютантов. Среди них роман, действие которого разворачивается в Турции и Москве, "День между пятницей и воскресеньем" писательницы и переводчицы Ирины Лейк, книга "Экземпляр" тульской писательницы Юлии Купор о маленьком городе Воскресенске-33, которого нет на карте, роман Алисы Ханцис об отношениях матери и дочери "Кариатиды", а также произведение Александра Ермолаева "Кто-то плачет всю ночь за стеною", чьи герои живут в Кемерове.

В издательстве отметили, что в перспективе "Дом историй" рассчитывает достичь объема в 30% книг русскоязычных авторов в своем портфеле. Новые книги будут выходить во всех форматах: сначала в бумажном, затем в электронной и аудиоверсии.

Издательство "Дом историй" начало работу в России в феврале 2023 года, оно основано российской командой покинувшего страну шведского сервиса электронных и аудиокниг Storytel. Генеральным директором издательства является Борис Макаренков, ранее возглавлявший Storytel в России. Главный редактор издательства - переводчик и литературный критик Анастасия Завозова, также в команде "Дома историй" издатель Ирина Рябцова.

"Меня всегда поражал тот факт, что российский книжный рынок - один из немногих в мире, где отечественной литературы выходит меньше, чем зарубежной. Когда мы запускали "Дом историй", то точно знали, что будем издавать не только иностранные книги. Работа с русскоязычными авторами стала совершенно особенным опытом для издательства. Это шанс поработать с живым текстом, обсудить с автором его мысли и чувства при создании книги и, конечно же, возможность познакомить читателей с новыми талантами", - привели в пресс-службе издательства слова Рябцовой.