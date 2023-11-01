Габон потребовал от Франции вернуть редкую ритуальную маску

Деревянная маска была вывезена с территории современного Габона во Францию в 1917 году Рене-Виктором Фурнье

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Габона потребовали от Франции возвратить уникальную ритуальную маску, которая находится в центре начавшегося судебного процесса после того, как она была продана с аукциона за €4,2 млн.

Как сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си, правительство Габона потребовало остановить судебное разбирательство между продавцами маски и вернуть ее народу африканской страны.

Деревянная маска была вывезена с территории современного Габона во Францию в 1917 году Рене-Виктором Фурнье, который работал в колониальной администрации. Его потомки, проживающие на юге Франции, продали маску в 2021 году заезжему торговцу за €150. Последний выставил ее на аукцион, и маска ушла с него за €4,2 млн. Бывшие владельцы подали в суд на торговца с требованием аннулировать сделку и вернуть им маску.

Согласно выводам специалистов, маска была изготовлена в XIX веке мастером из народа фанг для использования в церемониях колдунов секты "нгиль", которая была запрещена в 1910 году французской колониальной администрацией. Считается, что в мире сохранилось не более 10 подобных масок.

Во время проведения аукциона весной 2022 года группа активистов из Габона потребовала возврата маски. Сейчас вернуть маску требует правительство африканской страны, утверждая, что она была незаконно вывезена с ее территории.