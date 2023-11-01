В Японии для отпугивания диких животных установили около 180 роботов-волков

Они изготовлены в натуральную величину, снабжены вращающейся шеей и светящимися красными светодиодными глазами

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Около 180 роботов-волков разместили по всей Японии в целях отпугивания диких животных от мест проживания человека. Об этом сообщил инженер проекта Ота Юджи в интервью австралийскому телеканалу ABC News.

По его словам, на данный момент по всей стране размещено "около 180 роботов-волков", их основная задача заключается в том, чтобы "служить <...> сдерживающим фактором", который позволит "заполнить пустующие [ниши], оставленные их исчезнувшими естественными аналогами". Каждый механический волк изготовлен в натуральную величину, снабжен вращающейся шеей и светящимися красными светодиодными глазами, а также может издавать звуки выстрелов, воя и лая собак. "Гораздо выгоднее использовать роботов, чтобы напугать и отогнать диких животных от деревни, чем использовать людей, которые пойдут и уничтожат [их]", - добавил инженер.

Как отмечает телеканал, сейчас Япония борется с последствиями сокращения численности хищников в естественной среде обитания. Все больше таких диких животных, как олени, кабаны, обезьяны и медведи, проникают в места проживания людей. Внешний вид роботов стал одним из основных преимуществ конструкции. Механический волк выглядит "достаточно убедительно, чтобы отпугивать вредителей, но сохраняет элемент искусственности, гарантируя, что [конструкция] не сможет ввести в заблуждение человека". При этом технология роботизированных волков уже привлекла международное внимание: по данным компании-разработчика, запросы на поставки поступили "примерно из 10 стран", отмечает ABC.

Ранее японский телеканал NHK сообщил об участившихся нападениях медведей на людей в стране. Всего за октябрь 2023 года по всей Японии было зафиксировано 167 случаев нападения медведей на людей, что на 9 случаев больше предыдущего рекорда, установленного в 2020 году.

Традиционно звери становятся более агрессивными перед зимней спячкой. Рост нападений в 2023 году эксперты объясняют плохим урожаем желудей и диких каштанов, которые составляют важную часть рациона медведей. Нехватка пищи заставляет их подходить ближе к населенным пунктам в поисках съедобных отходов, разорять поля и фруктовые сады. Медведи в Японии обитают на островах Хоккайдо и Хонсю.