1 ноября, 07:05

В редакции "Октагон. Медиа" сообщили, что с главредом Рябовым велось дознание

Других действий не проводилось, говорится в официальном заявлении издания

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Каких-либо других действий накануне, кроме дознания, с главным редактором "Октагон. Медиа" Игорем Рябовым не проводилось. Об этом сообщается в официальном заявлении редакции.

"Насколько известно нашей редакции, по состоянию на вчерашний день с Игорем Рябовым велось дознание. Каких-либо других действий не проводилось", - говорится в сообщении "Октагон. Медиа" в Telegram-канале.

Издание направило официальный запрос в МВД с требованием дать достоверную информацию о проводимых в отношении сотрудников "Октагон. Медиа" действиях.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в Москве проводятся следственные действия в рамках уголовного дела в отношении Рябова. С ним также задержали его сотрудницу. 

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