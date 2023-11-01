1 ноября, 06:46,
обновлено 1 ноября, 07:03
Палестино-израильский конфликт

СМИ: десятки медицинских машин въезжают через КПП "Рафах" в Газу

Как сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya, медики заберут из сектора и доставят на египетскую территорию первую группу раненых и тяжело больных палестинцев

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Десятки машин скорой помощи въезжают с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из сектора и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжело больных палестинцев. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

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По его данным, в общей сложности в процессе доставки из Газы в Египет раненых жителей анклава задействовано около 80 машин скорой помощи.

Ранее представитель администрации КПП "Рафах" с палестинской стороны сообщил, что 81 раненый будет доставлен 1 ноября на египетскую территорию из Газы через пограничный пункт "Рафах". Эта группа жителей Газы станет первой принятой на египетской территории с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава.

Прибывшие из сектора Газа раненые палестинцы будут транспортированы в специально подготовленный госпиталь в городе Шейх-Зувейд, расположенный приблизительно в 15 км от Рафаха. Указывается, что в зависимости от серьезности ранений жители анклава, доставленные из Газы, могут быть переправлены в больницы города Исмаилия или столицы страны Каира. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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