СМИ: десятки медицинских машин въезжают через КПП "Рафах" в Газу

Как сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya, медики заберут из сектора и доставят на египетскую территорию первую группу раненых и тяжело больных палестинцев

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Десятки машин скорой помощи въезжают с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из сектора и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжело больных палестинцев. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

По его данным, в общей сложности в процессе доставки из Газы в Египет раненых жителей анклава задействовано около 80 машин скорой помощи.

Ранее представитель администрации КПП "Рафах" с палестинской стороны сообщил, что 81 раненый будет доставлен 1 ноября на египетскую территорию из Газы через пограничный пункт "Рафах". Эта группа жителей Газы станет первой принятой на египетской территории с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава.

Прибывшие из сектора Газа раненые палестинцы будут транспортированы в специально подготовленный госпиталь в городе Шейх-Зувейд, расположенный приблизительно в 15 км от Рафаха. Указывается, что в зависимости от серьезности ранений жители анклава, доставленные из Газы, могут быть переправлены в больницы города Исмаилия или столицы страны Каира.