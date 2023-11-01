По прогнозу, они продержатся еще трое суток

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. В Иркутскую область пришли 30-градусные морозы, сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"Сегодня под утро на севере Катангского района температура была -29...-32 градуса. В Катангском и северо-восточных районах морозная погода будет и в ближайшую ночь [составит] -22...-27, местами до -32, и в ближайшие три ночи для этих районов те же самые температуры сохраняются", - сказала собеседница агентства.

В 2023 году морозы в Катангский район пришли раньше, чем в предыдущие два. Так, в 2022 году 1 ноября в муниципалитете зафиксировали -10 градусов, в 2021 году температура была -7 градусов.

Между тем на юге региона, в Иркутске, минувшей ночью шел снег, осадки продолжились и днем. По информации синоптиков, за сутки выпало около 5 мм, что составляет четверть от месячной нормы. Утром в Иркутске и на въездах в город образовались многокилометровые пробки, дорожные службы устраняют последствия снегопада. Как сообщила Янькова, продолжительные осадки также ожидаются 4 ноября.