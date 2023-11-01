В Австралии задержали пятерых участников акции в поддержку Палестины

По информации 9News, около 50 протестующих пришли с плакатами к зданию регионального офиса министра обороны и отказались покидать его

СИДНЕЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Полиция Австралии задержала пятерых участников акции в поддержку палестинцев около регионального офиса министра обороны Австралии Ричарда Марлза в городе Джилонг (штат Виктория). Об этом сообщил телеканал 9News.

По его данным, акцию в поддержку народа Палестины организовали около регионального офиса министра обороны страны в городе Джилонг, расположенном в 75 км к западу от Мельбурна. Порядка 50 протестующих пришли к зданию с плакатами, призывающими "остановить геноцид в Газе" и "прекратить поддерживать этнические чистки", и отказывались покидать офис министра. На видеозаписи, размещенной протестующими в социальной сети X (ранее Twitter), заметно, что участники акции сели на полу в приемной офиса вокруг плакатов с призывами "прекратить вооружать Израиль" и "вернуть свободу Палестине".

Сам Марлз, находящийся в настоящий момент с рабочим визитом в Великобритании, заявил, что знает о протесте и считает такие мероприятия "законным правом австралийцев на мирный протест". "Главное - позаботиться о безопасности и благополучии сотрудников [офиса]", - сказал он, отметив, что ругательства и оскорбление персонала "абсолютно неприемлемы", как и порча имущества офиса.

Акции в поддержку Палестины и за прекращение огня на Ближнем Востоке проходят в крупнейших городах Австралии еженедельно с 8 октября. Митинг и марш, проведенный на прошлой неделе Palestine Action Group, собрал на улицах города более 15 тыс. человек. Менее масштабные акции состоялись в Аделаиде, Мельбурне и Перте.