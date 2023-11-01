Хуснуллин поздравил Минстрой с 10-летием со дня создания

Вице-премьер отметил профессионализм команды ведомства, которая "успешно решает задачи, поставленные президентом и председателем правительства, чтобы обеспечить россиян качественным и доступным жильем, комфортной социальной инфраструктурой, бесперебойными жилищно-коммунальными услугами"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поздравил Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 10-летием создания. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Министерство реализует множество ответственных проектов, главная цель которых - сделать жизнь наших граждан лучше и удобнее. Уверен, что опыт команды Минстроя позволит выполнить все поставленные задачи", - написал он.

Хуснуллин отметил профессионализм команды Минстроя, которая "успешно решает задачи, поставленные президентом и председателем правительства, чтобы обеспечить россиян качественным и доступным жильем, комфортной социальной инфраструктурой, бесперебойными жилищно-коммунальными услугами".

Он поблагодарил сотрудников министерства за плодотворную работу и пожелал им крепкого здоровья, счастья и профессиональных успехов.

Поздравление от министра

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, минувшее 10-летие работы ведомства было наполнено "глобальными достижениями, вызовами и ростом". "За эти годы министерство внесло значимый вклад в улучшение жилищных условий, повышение качества жизни граждан нашей страны и создание благоустроенной среды вокруг них. Активными темпами претворяются в жизнь важные строительные и инфраструктурные проекты, внедряются современные подходы к управлению городским пространством", - процитировали его в Telegram-канале Минстроя.

Файзуллин добавил, что Минстрой "только набирает темпы" и намерен улучшить показатели по всем направлениям работы.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ было создано 1 ноября 2013 года указом президента.