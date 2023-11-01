Путин отметил богатую историю и традиции Санкт-Петербургского горного университета

Президент уверен, что благодаря научному потенциалу, современным образовательным технологиям и методикам университет и впредь будет укреплять свои передовые, флагманские позиции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Санкт-Петербургского горного университета с 250-летием вуза, отметив его богатую историю.

"Поздравляю вас с юбилеем - 250-летием Санкт-Петербургского горного университета - первого высшего технического учебного заведения в стране. Богатая история вашего родного вуза, его замечательные, передающиеся из поколения в поколение традиции - предмет особой гордости профессорско-преподавательского корпуса, студентов, аспирантов и выпускников университета", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что за прошедшие годы из стен образовательного учреждения вышла блестящая когорта известных ученых, исследователей, специалистов, которые внесли огромный вклад в развитие горно- металлургического, нефтегазового, энергетического комплексов, других стратегических отраслей отечественной экономики.

Президент выразил уверенность, что благодаря мощному научному потенциалу, современным образовательным технологиям и методикам Санкт-Петербургский горный университет и впредь будет укреплять свои передовые, флагманские позиции. Он также пожелал коллективу успехов и всего наилучшего.

250 лет назад указом императрицы Екатерины II учреждено Горное училище для подготовки инженерных кадров - первое в России высшее техническое учебное заведение. Дата считается днем основания Санкт-Петербургского горного университета. Вуз включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.