На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановили движение поездов

Движение осуществляется в соответствии с графиком

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.